Israël : Benny Gantz prône l'organisation d'élections en septembre

Le ministre du cabinet de guerre, Benny Gantz, a appelé mercredi soir à la tenue d'élections en septembre, citant la nécessité de "maintenir l'unité" et de "renouveler la confiance" dans le gouvernement.

C'est la première fois que M. Gantz lance un tel appel depuis qu'il a rejoint le gouvernement en urgence après les massacres du 7 octobre. Lors d'une conférence de presse à la Knesset, M. Gantz a déclaré que "nous devons parvenir à un accord sur la date des élections", ajoutant qu'il avait discuté de la question avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou au cours des dernières semaines et qu'il prévoyait de continuer à le faire. La tenue d'élections "empêchera une fracture dans la nation", poursuit-il, affirmant qu'"une telle démarche renforcera la confiance et l'unité au sein du public et de nos combattants". M. Gantz a également suggéré que des élections anticipées conféreraient à Israël une légitimité internationale, spéculant apparemment sur l'éviction des partis d'extrême-droite.

M. Netanyahou s'est, lui, prononcé à plusieurs reprises contre la perspective d'élections, affirmant qu'elles empêcheraient Israël de vaincre le Hamas, qu'elles paralyseraient les négociations sur les otages et qu'elles provoqueraient de plus grandes dissensions au sein de la société. Selon de nombreux sondages réalisés ces dernières semaines, une coalition potentielle dirigée par Benny Gantz obtiendrait environ 69 des 129 sièges de la Knesset, contre 46 sièges pour un bloc dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.