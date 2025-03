Israël : bras de fer autour de la commission d'enquête sur le 7 octobre

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou semble rejeter une nouvelle proposition de compromis formulée par le président Isaac Herzog et acceptée par le président de la Cour suprême Isaac Amit, visant à établir une commission d'enquête nationale sur les défaillances entourant l'invasion et les massacres catastrophiques du Hamas le 7 octobre 2023.

Lors d'une réunion jeudi, Herzog et Amit ont convenu que le président de la Cour suprême consulterait le futur vice-président de la Cour, Noam Sohlberg, pour nommer les membres de cette commission d'État, si le gouvernement acceptait d'en établir une.

Le gouvernement s'est montré extrêmement réticent à nommer une commission d'État, arguant d'abord qu'une telle enquête ne pouvait être menée pendant la guerre, puis affirmant ces derniers mois qu'une telle commission – dont les membres sont nommés par le président de la Cour suprême – serait biaisée contre le gouvernement.

Mais quelques minutes après l'annonce de cet accord samedi soir, un communiqué du bureau du Premier ministre attribué à "[des sources] proches du Premier ministre" rejette l'accord Herzog-Amit. "Le public a droit à une véritable enquête et non à une enquête politiquement orientée, dont la composition représente la majorité du peuple et qui devrait enquêter sur tout le monde, sans exception", indique le communiqué du bureau de Netanyahu. "Malheureusement, ce n'est pas ce qui est proposé", ajoute-t-il en référence à l'accord Herzog-Amit. Amit, installé comme président de la Cour suprême le mois dernier, est un juge libéral dont la nomination a été farouchement contestée par le ministre de la Justice Yariv Levin. Sohlberg est un juge conservateur, et il semble que l'effort de Herzog pour qu'Amit consulte son futur adjoint visait à prévenir les allégations de Netanyahou et d'autres ministres selon lesquelles les membres d'une commission d'État seraient politiquement biaisés contre le gouvernement.