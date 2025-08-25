Israël : bras de fer judiciaire sur l'enquête du 7 octobre

Articles recommandés -

L'avocat général militaire israélien a adressé lundi une mise à jour urgente à la Cour suprême dans le cadre de son recours contre le contrôleur de l'État Matanyahu Englman, accusé d'outrepasser ses prérogatives dans l'enquête sur les événements du 7 octobre.

Accélération contestée des investigations

Malgré le recours de l'avocat militaire et une demande d'ordonnance provisoire pour suspendre les procédures d'audit, le contrôleur de l'État a intensifié ses activités. Il s'est adressé aux plus hauts responsables de l'État et du système sécuritaire, a envoyé des questionnaires en vue de recueillir leurs témoignages et a même commencé à rédiger des projets de rapports.

La semaine dernière, Englman a publié un communiqué annonçant l'avancement d'audits sur les "sujets centraux" du 7 octobre : le travail du cabinet politico-sécuritaire, les renseignements, la défense de la frontière avec Gaza, la guerre économique contre le terrorisme, et le déroulement des événements ce jour-là et la nuit précédente.

Conflit de compétences

L'avocat militaire conteste précisément ces domaines d'investigation, estimant qu'ils relèvent exclusivement d'une commission d'enquête officielle. Dans sa lettre à la Cour suprême, il dénonce une "escalade" visant à "établir des faits sur le terrain et rendre obsolètes le recours et la demande d'ordonnance provisoire".

Le document accuse les procédures d'audit de porter atteinte aux "droits procéduraux des personnes auditées" et d'être contraires aux "principes fondamentaux du droit administratif et constitutionnel et aux règles de justice naturelle".

Enjeu de légitimité

L'avocat militaire réclame une "intervention judiciaire urgente" pour geler les procédures d'audit et protéger les militaires ainsi que "l'intérêt public" : que les faits liés à la "catastrophe nationale du 7 octobre 2023" soient établis dans un "processus approprié, efficace et public, qui bénéficiera de la confiance publique".