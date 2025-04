Israël célèbre Pessah en pleine nature : 100 000 visiteurs dans les parcs nationaux

Les Israéliens ont massivement choisi de profiter des grands espaces pour célébrer le début de Pessah. Près de 100 000 personnes ont visité les réserves naturelles et parcs nationaux du pays durant le week-end (samedi et dimanche), profitant pleinement des richesses naturelles et des sites patrimoniaux d'Israël.

Dans le nord du pays, les réserves naturelles de Banias et d'Arbel, ainsi que la réserve d'Ein Afek et le parc national de Césarée ont particulièrement attiré les foules. Au centre d'Israël, les parcs nationaux de Tel Afek et de Beit Guvrin ont connu une forte affluence, tandis qu'au sud, les réserves naturelles d'Ein Gedi et de Matzok HaTzinim, ainsi que l'emblématique site de Massada ont été les destinations favorites des visiteurs.

L'attrait pour une immersion complète dans la nature s'est également manifesté par les 1 100 personnes qui ont choisi de passer la veille de la fête dans les campings de l'Autorité de la Nature et des Parcs. Les sites de Horshat Tal, Mamshit et Be'erot ont été les plus prisés pour ces nuitées en plein air. Pour la semaine intermédiaire de Pessah (Hol HaMoed), l'Autorité de la Nature et des Parcs s'associe avec Mifal HaPais (la loterie nationale) pour proposer "Respirer la culture" - un festival culturel spectaculaire dans plusieurs parcs nationaux à travers le pays. Dans le cadre de cette initiative, les visiteurs pourront profiter d'une variété d'activités immersives comprenant des spectacles de rue, des performances musicales et de danse, des artistes de cirque, des acteurs de théâtre, des musiciens, des jongleurs et des chanteurs d'opéra pour toute la famille.

Ces événements culturels auront lieu dans les parcs nationaux de la forteresse de Yehiam, Tsipori, Kokhav HaYarden, Tel Megiddo, Migdal Tzedek et Mamshit. En complément, l'Autorité proposera de nombreuses autres activités dans ses sites à travers le pays : une célébration des papillons à Ein Afek, le "Défi Massada" sur le célèbre site historique, ou encore une expérience nocturne dans le parc national de Beit She'an.

Des dizaines d'activités attendent les visiteurs pendant cette période festive. Pour garantir une place et recevoir les mises à jour, le public est invité à s'inscrire aux différentes activités via le site web de l'Autorité de la Nature et des Parcs.

Cette affluence témoigne du désir des Israéliens de renouer avec leur patrimoine naturel et historique, particulièrement pendant cette période de fête traditionnelle qui marque également le début du printemps.