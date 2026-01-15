Israël classe la banque iranienne Melli comme organisation terroriste

Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a signé jeudi un décret classant la banque gouvernementale iranienne Melli comme organisation terroriste. La décision a été prise à la demande des services de sécurité et sur recommandation du bureau de lutte économique contre le terrorisme du ministère de la Défense, conformément à la loi israélienne de lutte contre le terrorisme.

Selon les autorités israéliennes, la banque Melli constitue un maillon central du dispositif financier du régime iranien, servant au transfert de fonds vers des organisations terroristes opérant au Moyen-Orient et au-delà. La banque est décrite comme une véritable « branche financière » du régime, jouant un rôle clé dans le financement d’activités terroristes.

Le ministère de la Défense affirme que l’établissement bancaire est utilisé pour contourner les sanctions internationales et blanchir des fonds à travers un vaste réseau de sociétés écrans. Il fournirait notamment des services financiers à grande échelle aux forces de sécurité iraniennes, dont l’ouverture de comptes et le transfert de fonds au profit des Gardiens de la Révolution et de la Force Al-Qods, directement impliqués dans le financement et l’encadrement de groupes terroristes.

Cette désignation vise, selon Israël, à frapper l’un des principaux axes de financement des organisations terroristes soutenues par l’Iran. Les autorités rappellent que la banque Melli avait déjà été classée organisation terroriste par les États-Unis en 2018.

Cette mesure s’inscrit dans une série d’actions similaires prises contre d’autres institutions financières iraniennes, dont la Banque centrale d’Iran, la banque Mellat et la banque Shahr. Elle constitue un nouvel élément de la stratégie menée par Benjamin Netanyahou et Israel Katz pour affaiblir les infrastructures économiques du terrorisme iranien.

« Le régime iranien est le principal financeur du terrorisme dans le monde », a déclaré Israel Katz, affirmant qu’Israël agirait « partout et par tous les moyens » pour tarir les sources de financement du terrorisme.