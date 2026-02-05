Israël conclut un contrat de 130 millions de dollars avec Elbit pour moderniser ses hélicoptères lourds

Le Ministère israélien de la Défense a annoncé la signature d’un contrat d’environ 130 millions de dollars avec Elbit Systems pour l’intégration de technologies israéliennes avancées sur les nouveaux hélicoptères CH-53K "Pereh". Cet accord s’inscrit dans les préparatifs à l’entrée en service de 12 appareils destinés à remplacer les vénérables CH-53 "Yasur" actuellement utilisés par l’armée de l’air israélienne.

Le contrat, piloté par la Direction des acquisitions de défense, prévoit l’intégration de systèmes de commandement et de contrôle, d’avionique, de guerre électronique ainsi que du système anti-missiles DIRCM de dernière génération. L’objectif est d’adapter les hélicoptères aux exigences opérationnelles spécifiques de l’Armée de l’air israélienne, notamment pour les vols dans des conditions complexes et l’identification de zones d’atterrissage sûres.

Les CH-53K ont été acquis dans le cadre d’un accord de ventes militaires à l’étranger (FMS) conclu il y a plusieurs années entre Israël et les États-Unis. Les appareils sont fabriqués par Lockheed Martin-Sikorsky et sont actuellement en cours d’assemblage dans l’usine principale du groupe, dans le Connecticut. Une fois cette phase achevée, ils seront transférés vers une chaîne dédiée afin d’y installer les systèmes israéliens.

Le ministre de la Défense Israel Katz a salué un "jalon majeur" pour le renforcement des capacités de Tsahal, soulignant que l’intégration de technologies nationales dans "l’hélicoptère de transport lourd le plus avancé au monde" garantit une adaptation optimale aux besoins de combat d’Israël, tout en soutenant la production de défense locale.

De son côté, le directeur général du ministère, Amir Baram, a rappelé que le CH-53K constitue un pilier du programme d’acquisitions pluriannuel mené avec l’armée, aux côtés des avions de combat, hélicoptères, ravitailleurs et armements qui façonneront la structure des forces pour la prochaine décennie.

Le PDG d’Elbit Systems, Betsalel (Butzi) Machlis, a enfin souligné que les systèmes intégrés représentent "le meilleur de la technologie éprouvée d’Elbit", conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l’armée de l’air et offrir un environnement opérationnel avancé, au service de l’efficacité des missions et de la sécurité des équipages.