Israël connaît son hiver le plus sec depuis un siècle

L'Autorité israélienne de l'eau a révélé dimanche des chiffres alarmants concernant la sécheresse actuelle qui frappe le pays. Selon les données officielles, l'hiver 2024 s'annonce comme le plus sec jamais enregistré depuis 100 ans, avec des précipitations atteignant seulement 55% de la moyenne pluriannuelle. Le niveau du lac de Tibériade n'a augmenté que de 2 centimètres en janvier, tandis que le débit du Jourdain est au plus bas depuis 1960. Seule l'année 2009 avait connu des précipitations aussi exceptionnellement faibles que cet hiver. "Il s'agit de l'hiver le plus sec jamais mesuré en Israël au cours du siècle dernier", a déclaré le porte-parole de l'Autorité de l'eau.

La situation est particulièrement critique dans le sud du pays, où les précipitations ne représentent que 33% de la moyenne saisonnière. Pour la première fois depuis des années, aucune crue significative n'a été enregistrée dans les oueds israéliens durant tout le mois de janvier, un phénomène témoignant d'une sécheresse extrême.

Une exception notable a été observée dans la région du Mont Carmel, où les stations de mesure de Zikhron Yaakov et de Magan Michael ont enregistré des valeurs supérieures à la moyenne. La station de Nahal Taninim a notamment relevé 563 millimètres de précipitations, dépassant la moyenne saisonnière.

"Nous traversons l'une des saisons les plus sèches jamais documentées en Israël depuis un siècle", a déclaré Yehezkel Lifshitz, directeur de l'Autorité de l'eau. "Cependant, grâce à une préparation adéquate comprenant une planification stratégique et une gestion judicieuse des ressources en eau, nous pouvons continuer à fournir de l'eau à l'ensemble de l'économie de manière stable. Notre gestion garantit qu'aucun secteur ne sera immédiatement affecté par cet hiver sec."

De la pluie est attendu mercredi et jeudi, avec des précipitations pouvant atteindre 50 millimètres dans le centre et le nord du pays, mais ces quantités ne devraient pas améliorer significativement la situation.