Israël continue de soutenir les Druzes syriens tout en ménageant une ouverture diplomatique avec Damas

Israël poursuit une politique de soutien mesuré aux combattants druzes en Syrie, combinant aide matérielle non létale et appui financier, tout en évitant, selon plusieurs sources, une implication militaire directe susceptible de l’entraîner plus profondément dans le conflit syrien. D’après des responsables druzes en Syrie et un ancien haut responsable israélien, Tsahal continue d’effectuer des largages aériens d’équipements militaires non offensifs, notamment des gilets pare-balles et du matériel médical, au profit de milices druzes actives dans le sud du pays.

Parallèlement, Israël verserait des allocations mensuelles comprises entre 100 et 200 dollars à environ 3 000 miliciens druzes. Ces paiements, confirmés par deux responsables druzes, visent à maintenir une force locale capable de contrebalancer l’autorité du pouvoir central syrien, au moment où Damas cherche à consolider son contrôle sur l’ensemble du territoire.

Le Washington Post qui a rapporté l'information, indique avoir interrogé plus de deux douzaines de responsables israéliens et occidentaux, actuels ou anciens, ainsi que des conseillers gouvernementaux et des chefs militaires et politiques druzes en Syrie, en Israël et au Liban. Selon ces sources, la stratégie israélienne reflète un mélange de méfiance et de pragmatisme à l’égard d’Ahmed al-Sharaa, figure centrale du pouvoir syrien actuel, dont le passé à la tête d’une organisation affiliée à al-Qaida continue de susciter de fortes réserves à Jérusalem.

Ces derniers mois, Israël aurait néanmoins réduit la pression militaire sur la Syrie et limité son soutien aux Druzes, laissant une chance aux efforts diplomatiques. Après la rencontre très symbolique entre Donald Trump et Sharaa en mai, Israël a ainsi interrompu en août l’acheminement d’armes vers les forces druzes, selon des responsables israéliens et druzes. Des discussions internes visant à transformer les milices druzes syriennes en force supplétive directement alignée sur Israël auraient également été mises de côté, en raison des rivalités internes au sein de la communauté druze et du risque d’un enlisement israélien en Syrie.

"Nous intervenons lorsque c’est absolument nécessaire et nous restons attachés à la sécurité des minorités, mais il n’est pas question de déployer des commandos ou d’organiser des milices par procuration", a expliqué un responsable israélien, soulignant le caractère "soigneusement calibré" de cette aide. Il a également reconnu que l’administration américaine soutient clairement une solution négociée.

Enfin, plusieurs sources indiquent qu’à Jérusalem, certains responsables prennent désormais acte du fait que l’ensemble des Druzes syriens ne se reconnaissent pas dans la ligne du chef spirituel Hikmat al-Hijri, qui appelle ouvertement à une rupture avec Damas avec l’appui d’Israël. Cette fragmentation interne renforce la prudence israélienne et explique le choix d’une implication limitée, entre soutien tactique et attente de l’évolution du rapport de forces en Syrie.