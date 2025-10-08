Israël craint que le Hamas ne puisse restituer tous les otages décédés à Gaza

Selon une information de CNN, Israël estime que le Hamas ne serait pas en mesure de localiser ni de restituer l’ensemble des otages décédés encore détenus à Gaza — un obstacle majeur aux pourparlers visant à mettre fin à la guerre.

D’après trois sources israéliennes, le gouvernement sait que le Hamas ignore l’emplacement ou n’a pas les moyens de récupérer les corps d’une partie des 28 otages morts restants. L’estimation varie entre 7 et 15 dépouilles manquantes, selon les renseignements israéliens et des messages transmis par les médiateurs.

Lors des négociations en cours à Charm el-Cheikh, Israël exige la restitution de tous les otages, vivants ou morts, comme condition préalable à la fin du conflit. Mais les sources reconnaissent que Benjamín Netanyahou et son cabinet sont informés depuis des mois que cette exigence pourrait être irréalisable.

Les États-Unis, également au courant, notent que certains otages sont détenus par des factions de Gaza hors du contrôle direct du Hamas.

Selon Barbara Leaf, haute responsable du département d’État américain, « il est plus probable que le Hamas puisse libérer tous les otages vivants que restituer les dépouilles ».