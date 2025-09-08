Israël crée un implant révolutionnaire pour permettre aux paralysés de remarcher

Articles recommandés -

Une avancée majeure dans la médecine régénérative vient d’être réalisée par des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv. L’équipe du Professeur Tal Dvir a mis au point, pour la première fois au monde, un implant de moelle épinière humaine conçu à partir des cellules du patient. Cette innovation pourrait redonner la mobilité à des personnes paralysées, une percée considérée comme historique dans un domaine médical où aucun traitement efficace n’existait jusqu’ici.

L’implant est fabriqué à partir de cellules sanguines du patient, reprogrammées en cellules souches et intégrées dans un hydrogel biologique imitant l’environnement naturel de la moelle épinière. Ce procédé personnalisé réduit considérablement le risque de rejet immunitaire et favorise la régénération des connexions nerveuses.

Les essais précliniques, menés sur des rongeurs atteints de paralysie sévère, ont donné des résultats spectaculaires : certains animaux ont retrouvé la capacité de marcher. Forts de ce succès, les chercheurs ont obtenu l’autorisation du ministère israélien de la Santé pour entamer des tests sur huit patients dont la paralysie est récente. « Pour la première fois, nous passons de la recherche à un traitement médical concret », souligne Gil Hakim, PDG de la startup Matricelf, qui développe la technologie. Selon le Prof. Dvir, les premiers résultats chez l’homme pourraient être visibles d’ici un an. Cette innovation, issue d’un projet lancé il y a trois ans, pourrait transformer la vie de millions de personnes et placer Israël à la pointe mondiale de la médecine régénérative.