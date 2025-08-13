Israël : crise ouverte entre le ministre de la Défense et le chef d'état-major de Tsahal

Articles recommandés -

Une guerre ouverte oppose désormais le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, au chef d'état-major Eyal Zamir, après l'annonce unilatérale de nominations militaires qui a déclenché une crise institutionnelle sans précédent.

L'affrontement a éclaté lundi lorsque Tsahal a annoncé une série de nominations à des postes de commandement supérieurs, décidées lors d'une réunion présidée par le chef d'état-major. Parmi les nominations les plus importantes figurent la nomination du général de brigade Barak Hiram à la tête de la division des opérations, du général Meni Livrati au commandement de la 98e division, et du général Yiftach Norkin à la tête de la 36e division dans le commandement Nord.

Le ministère de la Défense a immédiatement réagi par un communiqué inhabituel, dénonçant une réunion tenue "contrairement aux instructions du ministre de la Défense et sans coordination ni accord préalable". Israël Katz a précisé qu'il n'avait "nullement l'intention d'examiner ou d'approuver les nominations et noms publiés".

Dans une déclaration musclée publiée mercredi matin, le ministre de la Défense a durci le ton : "Après les événements du 7 octobre, il n'y a plus d'armée qui ne soit pas sous contrôle", a-t-il martelé, rappelant son autorité légale sur l'approbation des nominations à partir du grade de colonel.

Katz a dénoncé "la tentative de changer maintenant les procédures avec lesquelles nous avons travaillé, peut-être sur les conseils de conseillers anti-gouvernementaux qui sèment la discorde". Il a également critiqué "les anciens dirigeants qui formulent des critiques", les invitant à "lire les enquêtes publiées par Tsahal sur ce qui s'est passé pendant leurs mandats - l'arrogance, l'aveuglement et l'échec colossal".

De son côté, l'état-major a défendu sa démarche, soulignant que "le chef d'état-major, seule autorité pour nommer des commandants au grade de général et plus, tient cette réunion avec la participation du forum de l'état-major et décide des nominations, qui seront soumises à l'approbation du ministre".

Cette crise illustre les tensions profondes au sein de l'establishment sécuritaire israélien, 22 mois après l'attaque du Hamas. Elle soulève des questions fondamentales sur les rapports civil-militaire dans un contexte où Israël mène simultanément plusieurs fronts de guerre, de Gaza au Liban en passant par les tensions avec l'Iran.