Israël : de survivants du Festival Nova à la célébration de l’amour — le mariage bouleversant de Shlomi et Esther

Près de deux ans après avoir survécu à l’une des pires tragédies de l’histoire israélienne, Shlomi et Esther se sont enfin dit oui. Le couple, rescapé du massacre du festival Nova le 7 octobre 2023, a célébré son mariage dans une cérémonie émouvante, symbole de résilience, d’amour et de renaissance.

Le 7 octobre, alors qu’ils dansaient lors du festival de musique électronique près de Reïm, leur vie a basculé. Esther, enceinte de trois mois à l’époque, et Shlomi ont fui sous les tirs des terroristes du Hamas. Ils ont survécu, mais leurs rêves se sont brisés : l’innocence, la joie, le projet de famille — tout s’est effondré ce jour-là.

Comme beaucoup d’autres survivants, ils ont traversé des mois de douleur, de stress post-traumatique, de perte et de silence. Pourtant, grâce au soutien de bénévoles, d'amis et de groupes solidaires, ils ont lentement reconstruit leur vie. Et surtout, leur amour.

Le mariage, organisé en partie par des volontaires de l’association "Mesameach" qui aide les survivants à retrouver la joie de vivre, s’est tenu dans une ambiance à la fois sobre et lumineuse. Esther, en robe blanche, rayonnante, et Shlomi, ému aux larmes, se sont unis devant leurs proches — et devant ceux qui n’ont pas cessé de croire en leur rétablissement.

Le moment fort de la soirée : la danse. Ce même acte, interrompu violemment deux ans plus tôt, est devenu un geste de victoire, de vie. "On a été là-bas, on a survécu, et aujourd’hui on choisit de vivre, d’aimer, de continuer", a confié Shlomi, visiblement bouleversé. Leur histoire, tragique et inspirante, est devenue un symbole de l’espoir d’un peuple meurtri, mais debout.