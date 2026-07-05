Israël débloque 60 millions pour les survivants du 7 octobre

Le gouvernement israélien a approuvé ce dimanche un nouveau programme d'aide de près de 60 millions de shekels destiné à poursuivre l'accompagnement des survivants du festival Nova du sud d'Israël attaqué lors du 7 octobre 2023. Cette initiative, proposée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, vise à assurer un suivi médical, psychologique, social et professionnel sur le long terme.

Élaboré sous la coordination du Bureau du Premier ministre, le plan couvrira la période 2026-2028. Il est le fruit d'une vaste concertation entre plusieurs ministères, des experts, des survivants et leurs familles afin d'adapter les dispositifs aux besoins actuels de reconstruction.

Selon les autorités, environ 3.600 survivants des festivals ont été reconnus comme victimes d'actes terroristes. Les données recueillies montrent que nombre d'entre eux souffrent encore de séquelles physiques et psychologiques nécessitant un accompagnement durable.

Parmi les principales mesures figure la création d'un service gouvernemental unique, placé sous l'autorité du ministère des Affaires sociales, chargé de coordonner les soins, d'accompagner les survivants dans leurs démarches administratives et de garantir la continuité de leur prise en charge.

Le programme prévoit également un renforcement du soutien aux familles, considérées comme des acteurs essentiels du processus de rétablissement. Des dispositifs spécifiques seront développés pour prévenir et traiter les addictions, tandis que l'accès aux soins médicaux et psychologiques sera élargi, notamment en matière de prise en charge des urgences psychiatriques.

Le gouvernement entend aussi favoriser la réinsertion professionnelle grâce à des parcours individualisés mis en œuvre avec le ministère du Travail, le Service de l'emploi et l'Institut national d'assurance.

Enfin, une plateforme numérique gouvernementale continuera d'être développée afin de centraliser les informations, coordonner les différents services publics et faciliter l'accès aux droits des survivants.

Pour les autorités israéliennes, cette décision traduit l'engagement de l'État à accompagner les victimes du 7 octobre bien au-delà de la phase d'urgence, jusqu'à leur retour à une vie aussi normale que possible.