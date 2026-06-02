Israël débloque plus d’un milliard de shekels pour juger les terroristes du 7 octobre

Le gouvernement israélien a approuvé mardi un vaste plan destiné à permettre la tenue de procès contre les terroristes de la force Nukhba du Hamas ayant participé au massacre du 7 octobre 2023. Le projet, porté conjointement par le ministère de la Défense et le ministère des Finances, prévoit l’allocation de plus d’un milliard de shekels entre 2026 et 2029 afin de financer l’ensemble du dispositif judiciaire et sécuritaire nécessaire.

Selon le plan adopté, les fonds seront transférés au ministère de la Défense et à Tsahal pour la création des infrastructures indispensables à la conduite des procédures. Le budget couvrira notamment la construction d’un complexe judiciaire dédié, l’installation des bureaux du parquet et des structures de commandement militaire, ainsi que le recrutement du personnel nécessaire.

Les crédits serviront également à financer les salaires, la maintenance des installations, les systèmes informatiques et de communication, ainsi que les services logistiques, médicaux et de transport requis pour la gestion des procès.

À la suite de l’approbation du programme, l’appareil de défense israélien doit désormais entamer les préparatifs opérationnels et administratifs afin de lancer les procédures judiciaires contre les terroristes détenus ayant pris part aux attaques du 7 octobre.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a salué cette décision en affirmant que l’État d’Israël était déterminé à traduire en justice "chacun des meurtriers, violeurs et ravisseurs" impliqués dans l’attaque. Selon lui, Israël entend faire répondre de leurs actes les responsables de "la pire atrocité commise contre le peuple juif depuis la Shoah".

De son côté, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a déclaré que l’État avait le devoir moral de rendre justice aux victimes et de démontrer à ses ennemis que ceux qui s’en prennent aux citoyens israéliens devront en assumer toutes les conséquences.