Israël déclare la guerre à la contrebande par drones à la frontière égyptienne définie comme "menace terroriste"

Israël lance une offensive majeure contre la contrebande par drones à sa frontière avec l'Égypte. Le ministre de la Défense Israel Katz a tenu une réunion d'urgence mercredi soir avec de hauts responsables de la sécurité et de la police pour faire face à une menace qui prend des proportions alarmantes. À l'issue de cette rencontre, des mesures radicales ont été décidées, incluant la transformation de la zone frontalière en zone militaire fermée et la modification des consignes d'ouverture du feu.

Plus tôt dans la journée, le chef d'état-major Eyal Zamir avait présidé une réunion spéciale en présence de responsables de la police et du Shin Bet. Il y a été décidé de créer une unité opérationnelle conjointe regroupant l'armée israélienne, les services de renseignement et la police pour lutter contre ce phénomène qui inquiète depuis des mois les habitants du Néguev et les forces de Tsahal.

Le défi est de taille. Chaque semaine, des centaines de drones franchissent la frontière israélienne en provenance d'Égypte, transportant cigarettes, drogues et animaux exotiques, mais aussi, de plus en plus souvent, des armes. Des dizaines d'armes ont déjà été saisies par les forces frontalières, mais même Tsahal reconnaît que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan.

Jusqu'à présent, le principal obstacle résidait dans l'identification de l'entité responsable de la neutralisation des drones. Le scénario se répète invariablement : les drones franchissent la frontière égyptienne pour atterrir en Israël, où des criminels arrivent en quad, récupèrent le colis transporté et prennent la fuite. Le franchissement de la frontière relève de la responsabilité de Tsahal, mais une fois que le drone pénètre profondément en territoire israélien et vole à une altitude trop basse pour déclencher les systèmes de défense aérienne, la responsabilité est transférée à la police, qui peine à répondre dans les délais impartis.

Une menace redéfinie comme terroriste

Le ministre de la Défense s'est entendu avec le chef du Shin Bet, David Zini, pour que l'organisation s'efforce de définir le trafic d'armes par drones à la frontière israélo-égyptienne comme une menace terroriste, et non plus simplement criminelle. Cette redéfinition stratégique permettra aux services de sécurité de déployer des outils appropriés pour combattre cette menace avec davantage de moyens et de latitude opérationnelle.

Selon le chef d'état-major Zamir, cette approche est justifiée car la menace des drones est susceptible d'entraîner des attentats terroristes. Il a insisté sur la nécessité d'un partenariat total entre Tsahal, la police et le Shin Bet, ainsi que sur la mise en place d'un mécanisme permanent de coopération et de coordination opérationnelle.

Le ministre de la Défense Israel Katz a adopté un ton particulièrement ferme dans sa déclaration officielle. « Nous déclarons la guerre au trafic de drones à la frontière israélo-égyptienne. La situation actuelle est dangereuse pour la sécurité de l'État et ne peut perdurer », a-t-il affirmé. « Le trafic d'armes par drones fait partie intégrante de la guerre à Gaza et vise à armer nos ennemis. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour l'arrêter », a précisé le ministre, établissant ainsi un lien direct entre cette contrebande et le conflit en cours.

L'unité conjointe aura un double objectif : mener des opérations sur le terrain pour empêcher le transfert de drones, et développer de nouvelles capacités face à la menace terrestre caractéristique des drones non militaires. Le renforcement des capacités de renseignement passera notamment par l'intensification des efforts technologiques complémentaires pour intercepter, perturber et identifier les drones.

Parallèlement, une équipe de renseignement spéciale devrait également être mise en place afin de permettre une coordination efficace entre les différentes forces de sécurité, de lutter contre les trafiquants présents sur le territoire national et de localiser les drones. Ces forces opéreront dans la zone de compétence de la Division 80, responsable de la région du Néguev.