Israël réaffirme qu'il ne mènera pas d'opérations à Rafah susceptibles de "meurtrir la population civile"

Le Conseil national de sécurité et le ministère des affaires étrangères d'Israël ont publié une déclaration commune en réponse à la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) ordonnant à Israël de mettre fin aux opérations à Gaza qui risquent d' "meurtrir la population civile de la ville de Rafah", dans le sud du pays.

La déclaration israélienne a qualifié l'arrêt de "faux, scandaleux et dégoûtant". "Après la terrible attaque terroriste contre les citoyens d'Israël le 7 octobre 2023, Israël s'est lancé dans une guerre défensive juste pour éliminer l'organisation terroriste du Hamas et libérer nos otages. Israël le fait conformément à son droit de défendre son territoire et ses citoyens, tout en maintenant ses valeurs morales et en adhérant au droit international." "Israël n'a pas mené et ne mènera pas d'opérations militaires dans la zone de Rafah qui créent des conditions susceptibles de conduire à la destruction de la population civile palestinienne, en tout ou en partie. Israël poursuivra ses efforts pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza et agira conformément à la loi pour réduire, autant que possible, les dommages causés à la population civile dans la bande de Gaza", indique la déclaration israélienne.

Bien que la déclaration souligne l'engagement d'Israël à empêcher les organisations terroristes de reprendre le point de passage de Rafah, Jérusalem affirme qu'elle reste déterminée à permettre l'acheminement de l'aide par ce point de passage. L'Égypte a refusé de rouvrir le point de passage depuis qu'Israël a pris le contrôle de la bande de Gaza le 7 mai.