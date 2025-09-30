Israël déjoue un attentat à Acre : un Arabe israélien lié à Daech arrêté

Les services de sécurité israéliens ont annoncé mardi avoir déjoué un attentat à la bombe planifié contre des soldats de Tsahal à Acre, dans le nord du pays. Selon une déclaration conjointe du Shin Bet (sécurité intérieure) et de la police, un jeune homme de 18 ans, originaire de la ville, a été arrêté ces dernières semaines.

Le suspect, un Arabe israélien identifié comme Issa Madi, est accusé d’avoir planifié de placer un engin explosif près d’un arrêt de bus jouxtant la gare ferroviaire d’Acre, un lieu très fréquenté par les militaires. L’enquête a révélé qu’il avait commencé à se procurer les matériaux nécessaires à la fabrication d’explosifs et qu’il avait pris des mesures concrètes pour préparer l’attentat.

Les autorités indiquent également que le jeune homme se réclamait de l’organisation État islamique (Daech) et entretenait des contacts avec des activistes du groupe à l’étranger. "Ses motivations étaient nationalistes et inspirées par l’idéologie de l’État islamique", a précisé le Shin Bet.

Au cours de son arrestation, le suspect aurait tenté de perturber la procédure engagée contre lui. Il a depuis été interrogé par le service de sécurité et par l’unité de lutte contre la criminalité de la police du district. À l’issue de cette enquête, le parquet de Haïfa devait déposer ce mardi un acte d’accusation à son encontre.

Les services de sécurité israéliens soulignent qu’ils constatent depuis le début de la guerre une intensification des menaces liées à l’État islamique, ainsi qu’une recrudescence de tentatives d’attentats impliquant des citoyens arabes israéliens.

Dans leur communiqué, le Shin Bet et la police ont affirmé qu’ils poursuivraient leurs efforts "avec détermination" pour identifier et neutraliser toute menace terroriste. "Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition afin de traduire en justice quiconque met en danger la sécurité de l’État d’Israël, de ses forces de défense et de ses citoyens", ont-ils conclu.