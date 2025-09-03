Israël déjoue une tentative d'assassinat du Hamas visant le ministre Itamar Ben Gvir

Articles recommandés -

Les forces de sécurité israéliennes ont annoncé mercredi avoir déjoué une tentative d’assassinat contre le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. L’opération, menée au cours des dernières semaines dans la région d’Hébron, a permis de démanteler une cellule du Hamas qui préparait une attaque de grande ampleur.

Selon le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, la cellule terroriste agissait sous la direction d’une branche du Hamas basée en Turquie. Son plan consistait à utiliser des drones équipés d’explosifs pour mener l’attentat contre le ministre.

Au terme d’une surveillance discrète et d’un suivi opérationnel, les forces de sécurité ont procédé à l’arrestation des suspects. Lors de leur interpellation, plusieurs drones destinés à l’attaque ont été saisis. Les enquêteurs ont découvert que les membres de la cellule avaient acheté ces appareils spécifiquement pour y installer des charges explosives et ainsi concrétiser leur projet meurtrier. Le Shin Bet a précisé que l’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue de ce réseau et d’identifier d’éventuels complices, tant en Judée-Samarie qu’à l’étranger. Le ministre a réagi en remerciant le Shin Bet, l’armée et la police pour leurs efforts, affirmant qu’il ne céderait « ni à la peur, ni à l’intimidation ». Ben Gvir a rappelé qu’il avait déjà été visé à cinq reprises par le Hamas, toutes ayant échoué. Il a réaffirmé sa volonté de mener une politique de fermeté contre les prisonniers terroristes et d’obtenir « la victoire totale à Gaza et l’élimination du Hamas ». Il a prévenu : « Là où ils tenteront de me frapper, nous les frapperons, partout et à tout moment. »

Cette tentative d’assassinat souligne, selon les autorités israéliennes, la volonté persistante du Hamas de frapper au cœur même de l’appareil sécuritaire israélien et de cibler de hauts responsables politiques.