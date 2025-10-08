Israël déjoue une vaste contrebande d’armes iraniennes vers la Judée-Samarie

Le Shin Bet et l’armée israélienne (Tsahal) ont annoncé mercredi avoir démantelé une importante opération de contrebande d’armes en provenance d’Iran, destinée à des cellules terroristes opérant en Judée-Samarie.

Selon le communiqué militaire, le chargement intercepté comprenait un arsenal considérable : 15 roquettes antichars, 29 charges Claymore, 4 drones, dont deux drones explosifs, un lance-roquettes RPG, 3 ogives, 20 grenades à main, 53 pistolets, 7 fusils d’assaut, 9 mitrailleuses, ainsi que 750 munitions de pistolet.

Les services de sécurité ont arrêté un trafiquant d’armes de la région de Ramallah, dont l’enquête a permis de remonter la filière d’approvisionnement. L’opération a conduit à l’identification du réseau responsable de l’acheminement, lié à la branche des opérations spéciales des Gardiens de la Révolution iraniens et à la Force al-Qods, dirigée par Ezatollah Bakri. Tsahal a précisé que ce trafic s’inscrivait dans une stratégie iranienne continue visant à déstabiliser la région en armant des cellules terroristes opérant contre les civils et les forces israéliennes. Des opérations similaires avaient déjà été déjouées en mars et en novembre 2024. En juillet dernier, le Shin Bet et Tsahal avaient éliminé au Liban deux terroristes du Hezbollah, impliqués dans ce réseau de contrebande orchestré depuis Téhéran.