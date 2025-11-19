Israël démantèle un réseau de trafic d’armes en provenance de Syrie impliquant des soldats de Tsahal

Un vaste réseau de contrebande d’armes en provenance de Syrie a été démantelé au cours du dernier mois par une opération conjointe du Shin Bet, de la police israélienne et de l’armée, ont annoncé mercredi les autorités. L’affaire implique plusieurs habitants du nord du pays, dont cinq soldats, en service actif ou réservistes, ainsi que plusieurs civils syriens.

Selon les services de sécurité, la cellule opérait depuis la zone du village syrien de Hadr, à proximité de la frontière du Golan, et avait à plusieurs reprises introduit clandestinement divers types d’armes sur le territoire israélien. Les soldats mis en cause auraient profité de leurs passages transfrontaliers pour transporter les armes, qui étaient ensuite remises à des réseaux criminels du nord d’Israël.

Parmi les suspects figure Iyad Halabi, 45 ans, habitant de Yarka et adjudant-chef dans une brigade opérant sur le front nord.

Les enquêtes du Shin Bet et de l’unité nationale de lutte contre le crime organisé ont révélé que, peu avant les arrestations, la cellule tentait d’acheminer un lot d’armes d’un volume exceptionnel : explosifs, lance-roquettes RPG, fusils d’assaut et munitions en grande quantité.

Lors d’une opération nocturne le mois dernier, des unités de Tsahal ont découvert des dizaines d’armes en territoire syrien et arrêté trois ressortissants syriens impliqués dans le trafic, ensuite transférés au Shin Bet. Les suspects prévoyaient de faire passer l’arsenal en Israël, où il devait être remis à Rami Abou Shaah, 49 ans, un habitant de Shfar’am, en contact avec Rwad al-Basser, 25 ans, trafiquant d’armes syrien actif à grande échelle.

Les autorités ont annoncé que des actes d’accusation sévères seront déposés jeudi contre les différents suspects, chacun selon son rôle dans l’affaire.

Les services de sécurité qualifient cette affaire d’"exceptionnelle et grave", tant par l’ampleur des armes saisies que par l’implication de militaires israéliens. Ils affirment poursuivre leurs efforts pour contrecarrer toute menace contre la sécurité de l’État et s'engagent à "épuiser toutes les voies judiciaires" contre les personnes impliquées.