Israël : dernier adieu à Ilan Weiss, otage du 7 octobre inhumé à Be’eri

Le corps d’Ilan Weiss, assassiné lors de l’attaque du 7 octobre 2023 et retrouvé la semaine dernière, a été inhumé mardi au cimetière du kibboutz Be’eri. Famille, proches, habitants du kibboutz et représentants des familles d’otages se sont rassemblés pour une cérémonie marquée par une profonde émotion.

« Papa, après 692 jours d’attente, tu es enfin rentré à la maison. Mais maintenant, c’est définitif », a déclaré sa fille Maayan dans un hommage bouleversant. Évoquant son grand-père rescapé de la Shoah, elle a dénoncé une tragédie « uniquement parce que tu étais juif », appelant à « mettre fin à la guerre et ramener tous les otages, vivants ou morts ».

Sa sœur, Osnat Weiss Shoshan, a salué « l’homme aux racines profondes », remerciant l’armée et le Shin Bet pour avoir permis ce retour : « Nous fermons un cercle douloureux mais essentiel. Je continuerai à me battre pour le retour de tous les autres ».

Ses camarades du tsachi (équipe d’urgence du kibboutz) ont rappelé son courage face aux terroristes : « Tu étais le cœur silencieux de notre équipe, réfléchi et méthodique. Le 7 octobre, tu es sorti distribuer des armes pour protéger Be’eri, et tes assassins ont mis fin à ta vie, mais pas à ta bravoure ». Cette inhumation symbolise pour beaucoup la fermeture d’un cycle intime et douloureux, tout en ravivant l’appel à une solution pour les otages toujours retenus à Gaza.