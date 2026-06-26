Israël : des documents relatifs au festival Nova supprimés des systèmes de la police

De nombreux documents liés à l'autorisation du festival Nova, organisé près du kibboutz Reïm avant le massacre du 7 octobre 2023, ont été supprimés des systèmes informatiques de la police israélienne, selon une enquête diffusée jeudi soir par Kan. Des captures d'écran obtenues en exclusivité par le diffuseur public israélien montrent que ces fichiers, enregistrés dans le dossier de sécurité de l'événement, ne sont plus accessibles. À ce stade, l'identité de la personne ou des personnes ayant procédé à ces suppressions demeure inconnue.

D'après l'enquête, les suppressions ont eu lieu en janvier 2024. Rien n'indique pour l'heure si les documents ont été archivés ailleurs, mais ils ne figurent plus à l'emplacement où ils étaient initialement enregistrés. Le système informatique de la police conserve pourtant une trace des fichiers ajoutés et supprimés, ce qui a permis de constater leur disparition.

Parmi les documents enregistrés figuraient notamment les autorisations du Magen David Adom, les demandes d'organisation du festival, les conditions de délivrance de la licence par la police, les plans de sécurité, ainsi que les dispositifs de circulation et de stationnement. En revanche, une vingtaine de fichiers intitulés "Exigences pour l'événement", introduits entre le 20 septembre et le 5 octobre 2023, ainsi que d'autres ajoutés après le déclenchement de la guerre, les 13 et 29 octobre, ont été supprimés.

L'enquête révèle également que le dossier administratif du festival a été déclaré "inactif" dès le 13 octobre 2023, vraisemblablement afin d'empêcher toute modification ultérieure. Malgré cela, des documents ont encore été ajoutés au dossier en décembre et janvier, avant d'être eux aussi supprimés.

Ces révélations interviennent alors que plusieurs controverses entourent déjà la gestion policière des événements du 7 octobre. Des responsables de la police avaient auparavant évoqué des modifications apportées à certains documents internes, tandis qu'un haut gradé avait récemment affirmé, lors d'une réunion consacrée aux enquêtes sur le 7 octobre, que certains éléments avaient pu être enregistrés "a posteriori".

Le festival Nova s'était tenu du 5 au 7 octobre 2023, à proximité de la frontière avec Gaza. Son autorisation avait fait l'objet de débats entre les différents échelons de la police et de l'armée, certains responsables du renseignement s'étant opposés à sa tenue en raison de la situation sécuritaire. L'événement avait finalement été autorisé après le feu vert du Commandement sud de Tsahal.

Interrogée par Kan, la police israélienne a rejeté les accusations, estimant que ces informations témoignent d'une "méconnaissance fondamentale" de ses systèmes informatiques et qu'elles visent uniquement à discréditer son action. Elle rappelle que ses policiers et commandants "ont empêché l'extension du massacre, sauvé de nombreux civils au péril de leur vie et perdu 58 policiers et combattants" lors des attaques du 7 octobre.