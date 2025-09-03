Israël : des images satellites révèlent une intensification des travaux sur le site nucléaire de Dimona

Articles recommandés -

Selon une analyse publiée mercredi par l’agence Associated Press (AP), de nouvelles images satellites montrent une accélération des travaux sur un bâtiment imposant au sein du Centre de recherche nucléaire Shimon Peres, près de Dimona, dans le désert du Néguev. Ce site est depuis longtemps au cœur des soupçons internationaux concernant le programme nucléaire militaire israélien.

Sept experts ayant examiné les clichés estiment que la construction est probablement liée aux capacités nucléaires d’Israël, en raison de la proximité immédiate avec le réacteur de Dimona et de l’absence de toute installation civile sur place. Toutefois, les spécialistes divergent sur la nature exacte du projet.

https://x.com/i/web/status/1963112168515084704

Trois d’entre eux considèrent que la taille du bâtiment, son emplacement et la présence apparente de plusieurs étages laissent penser à la construction d’un nouveau réacteur à eau lourde. Ce type de réacteur peut produire du plutonium et d’autres matériaux essentiels à la fabrication d’armes nucléaires.

Les quatre autres experts n’excluent pas cette hypothèse, mais estiment que les travaux pourraient également concerner un nouveau centre d’assemblage d’armes nucléaires. Ils soulignent toutefois qu’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, les images montrant un chantier encore à un stade préliminaire.

Israël n’a jamais confirmé disposer de l’arme nucléaire, mais, selon des sources étrangères, l’État hébreu serait la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient. La progression des travaux à Dimona risque de relancer le débat international sur le statut nucléaire d’Israël et sur la transparence de ses activités dans ce domaine sensible.