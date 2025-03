Israël : Des milliers de manifestants s'opposent au possible limogeage du chef du Shin Bet

Des milliers de manifestants se sont rassemblés devant le bureau du Premier ministre à Jérusalem pour protester contre le possible limogeage de Ronen Bar, directeur du Shin Bet (service de sécurité intérieure israélien).

Yair Golan, président du parti démocrate, s'est adressé à la foule malgré la pluie intermittente, appelant à de nouvelles élections pour remplacer Benjamin Netanyahou. "Nous jetterons ce gouvernement dans la poubelle de l'histoire," a-t-il déclaré, exprimant son souhait qu'Israël devienne "un État démocratique juste et égalitaire, où nos enfants et petits-enfants voudront vivre." Plus tôt dans la journée, le politicien avait été bousculé et jeté à terre lors d'une manifestation devant la résidence du Premier ministre.

Carmi Gilon, ancien chef du Shin Bet, a également pris la parole pour dénoncer les tentatives de Netanyahu de limoger son successeur ainsi que la procureure générale Gali Baharav-Miara, l'accusant de "sacrifier le Shin Bet". Il a ajouté avec inquiétude : "Il se pourrait bien que nous assistions aujourd'hui à l'une des dernières manifestations démocratiques à avoir lieu dans l'État démocratique d'Israël."