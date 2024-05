Israël : des milliers de personnes participent aux funérailles de l'otage Hanan Yablonka

Des milliers de personnes se sont jointes au cortège funèbre vers le cimetière de Kiryat Shaul à Tel-Aviv où Hanan Yablonka, 42 ans, sera a été enterré après que l'armée israélienne a récupéré son corps à Gaza vendredi. Hanan Yablonka a été assassiné le 7 octobre et son corps a été enlevé à Gaza.

Courtesy of the family

La famille de Yablonka a demandé au public israélien de transformer le cortège funèbre en une marche afin d'appeler solennellement le gouvernement à conclure un accord pour la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza.

Dans des interviews accordées à des médias israéliens, les parents de Yablonka, Reuven et Vered, ainsi que ses sœurs Orit et Avivit, ont souligné qu'ils souhaitaient organiser une marche apolitique appelant à placer la vie des otages au-dessus de tous les autres objectifs de la guerre à Gaza. Les participants avaient apporté des drapeaux israéliens et portaient des chemises avec des slogans appelant le gouvernement israélien à faire plus pour la libération des otages. Parmi les participants à la marche se trouvaient des membres des familles des otages toujours détenus à Gaza. Yablonka était divorcé et laisse derrière lui deux enfants de 12 et 9 ans.