Israël : Des signes de vie de David Kunio, otage depuis 500 jours

Un des otages récemment libérés a informé la famille de David Kunio qu'il l'a vu vivant à Gaza il y a peu. Cette information constitue la première preuve de vie depuis plusieurs mois pour cet homme de 34 ans, enlevé de son domicile au kibboutz Nir Oz lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre.

David avait été capturé avec sa femme Sharon Aloni Kunio (33 ans), leurs jumelles de 3 ans, Yuli et Emma, ainsi que la sœur de Sharon, Danielle Aloni (44 ans), et sa fille Emilia (5 ans), qui leur rendaient visite pour le week-end de vacances.

Sharon et les jumelles ont été libérées le 27 novembre 2023 dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu temporaire négocié par le Qatar et les États-Unis entre le Hamas et Israël. Danielle et Emilia avaient été libérées quelques jours plus tôt, le 24 novembre.

Cette nouvelle représente un rare rayon d'espoir pour la famille Kunio, alors que David reste captif depuis maintenant plus de 500 jours. Les conditions de détention des otages restants demeurent largement inconnues, et les négociations pour leur libération se poursuivent dans un contexte géopolitique complexe.