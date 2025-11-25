Israël : des voitures emportées par les pluies diluviennes, inondations dans plusieurs villes du pays

Des pluies diluviennes se sont abattues sur Israël dans la nuit de lundi à mardi, provoquant inondations et blocages routiers à travers le pays. Selon les services météorologiques, le record de précipitations a été enregistré à Karnei Shomron, avec 48 millimètres de pluie. Des crues soudaines ont également été signalées dans le désert de Judée et le Néguev.

Les équipes de secours du Magen David Adom (MDA) ont été mobilisées tout au long de cette nuit agitée pour répondre à de nombreux incidents liés aux intempéries. Des habitations inondées et des véhicules piégés dans l'eau ont été signalés à Kiryat Gat, Shfaram, Modiin Illit, Kiryat Motzkin, Beit Shemesh, Beer Sheva, Rahat, Kafr Qasim ou encore Tirat Carmel. Les personnes secourues n'ont pas été blessées.

La région du Sud a connu plusieurs opérations de sauvetage spectaculaires. Un conducteur de camionnette a notamment été secouru après avoir été emporté par une crue soudaine dans le Nahal Yatir.

D'autres interventions ont également été nécessaires : un automobiliste coincé sur la route 358 a été libéré, tandis que deux véhicules bloqués par les inondations ont été dégagés dans le quartier Ramot de Beer Sheva. Enfin, une personne piégée dans sa voiture sur la route 40, près du complexe pénitentiaire de Ganot, a également été secourue.

Ces intempéries rappellent la vulnérabilité de certaines zones du pays face aux pluies torrentielles, particulièrement dans les régions désertiques où les crues éclair peuvent survenir brutalement.