Israël : deux Arabes israéliens visés par une demande de déchéance de nationalité pour liens avec le terrorisme

Dans une démarche exceptionnelle, le ministre israélien de l’Intérieur, Moshe Arbel, a demandé la révocation de la nationalité de deux citoyens arabes israéliens accusés d’avoir reçu des fonds de l’Autorité palestinienne en lien direct avec des actes terroristes. L’initiative vise également à leur expulsion du territoire. Selon la demande officielle transmise à la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, les deux individus ont perçu ces sommes "en raison de leurs actes", ce qui, selon le ministre, établit un lien clair avec "le terrorisme, le soutien au terrorisme et l’incitation à la haine".

La procédure, déjà validée par le ministre de la Justice Yariv Levin et recommandée par la commission compétente, attend désormais la décision de la conseillère juridique, seule habilitée à saisir la justice pour enclencher la déchéance de nationalité.

L’un des hommes purge actuellement une peine de prison pour une tentative d’attentat commise à Jérusalem en 2016. Il avait été condamné pour tentative de meurtre et autres infractions sécuritaires. Le second a été libéré après une longue peine pour sa participation à des fusillades, des enlèvements et des actes de violence contre des Palestiniens soupçonnés de collaborer avec Israël. Selon les documents transmis par le ministère, les paiements versés par l’Autorité palestinienne constituent une récompense pour leurs actions passées, ce qui justifie, aux yeux du ministre, leur expulsion et la perte de leur statut de citoyen israélien. Il s’agirait de la première procédure de ce type depuis la révocation d’un statut de résident après le 7 octobre.