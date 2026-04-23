Israël : deux soldats de l’armée de l’air inculpés pour espionnage au profit de l’Iran

Les services de sécurité israéliens ont annoncé l’arrestation et l’inculpation de deux soldats de Tsahal, soupçonnés d’avoir collaboré avec des agents de renseignement iraniens. Les deux militaires, techniciens au sein de l’armée de l’air, ont été interpellés en mars 2026 dans le cadre d’une opération conjointe menée par le Shin Bet, la police israélienne et la police militaire.

Selon le communiqué commun, le parquet militaire a déposé ce jeudi un acte d’accusation détaillé. L’un des soldats est notamment poursuivi pour «aide à l’ennemi en temps de guerre», transmission d’informations sensibles et contact avec un agent étranger. Le second est accusé de contact avec un agent étranger et de transmission d’informations à l’ennemi.

L’enquête révèle que les deux suspects ont entretenu, pendant plusieurs mois, des liens directs avec des éléments du renseignement iranien, exécutant diverses missions en échange d’une rémunération. L’un d’eux aurait notamment transmis à un agent iranien des documents issus de sa formation militaire, portant sur des systèmes d’avions de chasse, ainsi que des images et informations relatives à des installations et zones sensibles d’une base aérienne.

Lors de leurs interrogatoires, les deux soldats ont affirmé avoir cessé leur collaboration après avoir refusé d’exécuter des missions impliquant l’usage d’armes. Toutefois, les enquêteurs indiquent qu’ils ont ensuite tenté de rétablir le contact, dans le but de percevoir une compensation financière.

Les autorités israéliennes ont renouvelé leur mise en garde à l’ensemble de la population, y compris aux militaires, contre tout contact avec des entités étrangères issues de pays ennemis. Elles soulignent que toute coopération, même motivée par un gain financier, constitue une menace grave pour la sécurité nationale.

Le Shin Bet, la police et les instances de sécurité de Israël affirment poursuivre leurs efforts pour détecter et neutraliser toute activité d’espionnage ou de terrorisme, promettant de traduire en justice tous les individus impliqués.