Israël dévoile un plan d’intégration pour les nouveaux immigrants au Muni Expo 2025

Lors du salon Muni Expo 2025 à Tel-Aviv, le ministre de l’Alyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, a présenté, ce jeudi, une série de mesures visant à renforcer l’intégration des nouveaux immigrants (Olim) en Israël. Face à l’arrivée de plus de 46 000 Olim depuis octobre 2023, le ministre a souligné l’importance de leur contribution à la société israélienne, décrivant leur intégration comme « une priorité nationale, un moteur de croissance et un devoir moral ».

Le plan comprend un investissement de 60 millions de shekels dans des programmes communautaires pour tisser des liens solides entre les Olim et leurs nouvelles villes. Une aide renforcée au logement facilitera l’installation dans diverses régions du pays, tandis qu’une réforme clé permettra aux professionnels qualifiés d’entamer leurs démarches d’emploi dès l’étranger, simplifiant leur insertion professionnelle à leur arrivée.

Ces initiatives visent à répondre aux besoins d’une vague migratoire marquée par des compétences et une volonté d’intégration. « Les Olim apportent une énergie et un potentiel immense », a déclaré Sofer, insistant sur la nécessité de leur offrir un cadre propice à leur épanouissement. Ce plan ambitieux reflète l’engagement d’Israël à faire de l’Alyah un levier de développement national, tout en consolidant le lien entre les nouveaux arrivants et leur pays d’adoption.