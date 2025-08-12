Israël discute d’un possible déplacement de Palestiniens de Gaza vers le Soudan du Sud

Articles recommandés -

Israël mène des discussions avec le Soudan du Sud pour envisager le transfert de Palestiniens de la bande de Gaza vers ce pays d’Afrique de l’Est ravagé par la guerre, rapporte l’Associated Press, citant six sources proches du dossier. L’initiative s’inscrit dans un projet plus large du Premier ministre Benjamin Netanyahou visant à encourager ce qu’il appelle une « migration volontaire » de Gaza, détruite par 22 mois d’offensive contre le Hamas.

Si elle se concrétise, l’opération déplacerait des populations d’un territoire en ruines vers une autre zone en proie à la famine et à l’instabilité, soulevant de vives inquiétudes en matière de droits humains. Les Palestiniens, les ONG et une grande partie de la communauté internationale dénoncent une "expulsion forcée" contraire au droit international.

Selon AP, Israël aurait également approché d’autres pays africains, dont le Soudan et la Somalie. En février, Donald Trump avait évoqué l’idée d’un tel transfert, avant de s’en éloigner. Pour Juba, l’accord pourrait resserrer ses liens avec Israël et lui offrir un canal vers Washington, alors que le pays cherche à lever des sanctions et à sortir d’un isolement diplomatique. Mais des voix sud-soudanaises, comme celle du militant Edmund Yakani, s’opposent à l’accueil de réfugiés palestiniens, évoquant des tensions historiques avec les populations arabes et musulmanes. Le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, reste marqué par une guerre civile ayant fait près de 400 000 morts, et dépend largement de l’aide internationale pour nourrir ses 11 millions d’habitants.