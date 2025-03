Israël élimine un haut responsable du renseignement du Hamas à Gaza

L'armée israélienne (Tsahal) et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont annoncé avoir éliminé Osama Tabash, chef du renseignement militaire du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, lors d'une frappe aérienne jeudi.

Selon le communiqué conjoint, Tabash dirigeait également l'unité de surveillance et de ciblage du Hamas. Décrit comme un "vétéran" du mouvement islamiste et une "source significative de connaissances", il avait occupé plusieurs postes clés au sein de l'organisation terroriste, notamment celui de commandant de bataillon dans la brigade de Khan Younès.

Les autorités israéliennes affirment que Tabash était impliqué dans la planification d'attaques terroristes, dont un attentat-suicide perpétré en 2005 au carrefour de Gush Katif, qui avait coûté la vie à un agent du Shin Bet, Oded Sharon.

Dans ses fonctions récentes, il était chargé d'élaborer la stratégie de combat du Hamas, de coordonner le renseignement dans le sud de Gaza et de superviser les opérations dans cette zone. Les forces israéliennes précisent qu'il travaillait également à la reconstruction des capacités militaires du Hamas après les pertes subies pendant la guerre.

L'armée israélienne ajoute que Tabash avait participé à la planification des objectifs lors de l'attaque du 7 octobre et que son unité était impliquée dans la collecte de renseignements sur les opérations de Tsahal à Gaza et dans la direction d'attaques contre les troupes israéliennes. Selon Tsahal, son élimination porte un coup aux "capacités de renseignement du Hamas et à ses tentatives de nuire aux troupes israéliennes opérant dans la région".