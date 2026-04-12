Israël en état d’alerte maximale face au risque d’une frappe préventive iranienne

Israël se prépare à un possible tournant sécuritaire majeur. À la suite des déclarations du président Donald Trump annonçant un blocus maritime contre l’Iran et de l’échec des négociations au Pakistan, Tsahal a relevé son niveau d’alerte au plus haut, tant sur le plan défensif qu’offensif. L’armée redoute désormais une initiative militaire iranienne, notamment sous la forme d’une frappe préventive.

Selon des sources sécuritaires, l’incertitude domine quant à la véritable intention américaine : s’agit-il d’une manœuvre de pression dans le cadre des négociations ou du prélude à une confrontation directe ? Cette ambiguïté alimente les inquiétudes au sein de l’appareil de défense israélien, qui surveille de près les évolutions sur le terrain.

Le principal risque identifié est celui d’une « mauvaise appréciation » de la situation par Téhéran. Les autorités israéliennes craignent que l’Iran, anticipant une attaque imminente des États-Unis ou d’Israël, décide de frapper en premier des cibles israéliennes ou américaines dans la région. Une telle dynamique pourrait entraîner une escalade rapide et difficilement contrôlable.

Dans ce contexte, les services de renseignement israéliens suivent attentivement les activités iraniennes, notamment les tentatives de remise en service des capacités balistiques. Ces derniers jours, des mouvements suspects ont été détectés, incluant le transfert de lanceurs de missiles depuis des installations souterraines précédemment endommagées par des frappes américaines et israéliennes.

Face à ces signaux, l’armée israélienne se veut prête à tous les scénarios. « Nous sommes préparés à une reprise des hostilités, tant sur le plan défensif qu’offensif. Nous attendons les instructions du niveau politique », a indiqué une source militaire.

Parallèlement, les autorités israéliennes suivent de près la dynamique entre Washington et Téhéran. Si la stratégie américaine vise à accentuer la pression sur l’Iran, elle pourrait également précipiter une confrontation sur le terrain. Dans ce climat de tension extrême, Israël se prépare à l’éventualité d’une escalade imminente, où chaque erreur d’appréciation pourrait faire basculer la région dans un nouveau cycle de violence.