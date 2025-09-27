Israël enquête sur de faux appels attribués aux services secrets iraniens

Les autorités israéliennes mettent en garde contre une nouvelle tentative d’intimidation imputée à l’Iran. L’Autorité nationale de cybersécurité a confirmé samedi qu’elle enquêtait sur de multiples signalements d’Israéliens ayant reçu des appels automatisés en hébreu. Ces messages enregistrés chercheraient à recruter des agents pour le compte des services de renseignement iraniens.

Selon le site Ynet, l’un de ces enregistrements affirme explicitement : « Le renseignement iranien recherche des agents officiels — salaire compétitif, sécurité garantie. Retrouvez-nous sur Telegram et sur Internet ». D’autres appels contiendraient des menaces à peine voilées, destinées à semer la peur parmi la population.

L’Autorité de cybersécurité précise qu’il s’agit uniquement de manœuvres psychologiques, sans impact technique sur les téléphones. Les citoyens sont invités à ne pas répondre aux numéros suspects identifiés — notamment 03-6817 et 03-3067 — et, le cas échéant, à raccrocher immédiatement. Cette opération s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et l’Iran, marqué par des affrontements directs et une intensification de la guerre de l’information. Les experts estiment que Téhéran cherche à exploiter les canaux numériques et téléphoniques pour déstabiliser la société israélienne et tenter d’infiltrer son appareil sécuritaire. L’Autorité a réaffirmé que la situation était sous contrôle et qu’elle poursuivait ses investigations pour identifier l’origine exacte de ces appels et renforcer la résilience du public face aux tentatives d’ingérence étrangère.