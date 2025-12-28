Israël entre dans l’ère du laser militaire avec la mise en service du système "Or Eitan"

Israël a officiellement franchi une étape technologique majeure dans le domaine de la défense avec la livraison à Tsahal du premier système laser opérationnel de forte puissance, baptisé « Or Eitan » (Faisceau de fer). La remise du système s’est déroulée dimanche lors d’une cérémonie sur le site de Rafael, en présence du ministre de la Défense Israël Katz et de hauts responsables militaires et industriels.

Fruit de plusieurs années de développement complexe, ce système marque une première mondiale : jamais auparavant un laser d’interception de cette puissance n’avait atteint un niveau de maturité opérationnelle. Lors d’essais approfondis, « Or Eitan » a démontré sa capacité à intercepter avec succès des roquettes, des obus de mortier et des drones, dans des scénarios simulant des conditions de combat réelles.

Le système sera intégré à la défense aérienne multicouche d’Israël, en complément du Dôme de fer, de Fronde de David et du système Arrow. Il doit être opéré par l’armée de l’air israélienne et constitue une réponse innovante à l’évolution des menaces aériennes. Son principal atout réside dans son coût marginal quasi nul par interception, un changement radical dans l’équation économique de la défense antimissile.

Le développement a été piloté par la Direction de la recherche et du développement du ministère de la Défense, en coopération étroite avec Rafael, Elbit Systems — en charge de la source laser — ainsi que d’autres industriels de défense israéliens. Le système combine une source laser avancée et un viseur électro-optique unique, permettant une précision maximale et une grande efficacité à portée étendue.

Le nom « Or Eitan » rend hommage au capitaine Eitan Oster, tombé au combat dans le sud du Liban.

Pour le ministre de la Défense, cette avancée « change les règles du jeu » et adresse un message clair aux adversaires d’Israël, « de Téhéran à Sanaa en passant par Beyrouth ». De son côté, Rafael affirme que « l’ère du laser de défense a commencé », plaçant Israël au premier rang mondial en matière de technologies d’interception. Avec « Or Eitan », l’État hébreu renforce non seulement sa capacité défensive, mais aussi son avantage technologique stratégique face aux défis sécuritaires à venir.