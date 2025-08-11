Israël envisage de raser la tombe d’Izz ad-Din al-Qassam, "père" du terrorisme palestinien

Articles recommandés -

La commission des Affaires intérieures de la Knesset, présidée par le député Yitzhak Kroizer (Otzma Yehudit, parti d'Itamar Ben Gvir), se réunira mardi pour examiner la possible démolition de la tombe d’Izz ad-Din al-Qassam, figure historique du terrorisme palestinien, enterré sur un terrain appartenant à l’État à Nesher, dans le nord d’Israël.

Participeront aux discussions des représentants du Shin Bet, du ministère de la Défense, du Waqf (organisme islamique chargé des lieux religieux), ainsi que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. Ce dernier défend une ligne dure et devrait plaider pour un retrait immédiat du monument.

Considéré comme l’un des pères du terrorisme islamique palestinien, al-Qassam avait dirigé dans les années 1930 des attaques meurtrières contre des pionniers juifs. Dans les milieux islamistes, il est honoré comme martyr et a donné son nom à la branche armée du Hamas ainsi qu’aux roquettes Qassam. Sa tombe attire régulièrement des sympathisants de la cause armée palestinienne.

Une partie de l’opinion publique israélienne réclame son retrait, au nom de la souveraineté nationale et pour mettre fin à ce lieu de pèlerinage jugé provocateur. Mais des responsables sécuritaires mettent en garde contre le risque d’escalade, tandis que le Waqf considère qu’une telle action constituerait une offense religieuse.

Le président de la commission, Yitzhak Kroizer, qui s’est récemment rendu sur place, espère trouver un compromis entre impératifs politiques, sécurité et sensibilité publique. Lors de sa visite, il a lancé : "Si Yahya Sinwar était enterré en plein cœur d’Israël sur un terrain d’État, quelle serait votre réaction ?"