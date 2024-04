"Israël envisage toutes les options après la déclaration de guerre de l'Iran" (Isaac Herzog)

Le président Isaac Herzog a déclaré dans une interview accordée à Sky News qu'Israël "envisageait toutes les options", après l'attaque menée par l'Iran la nuit dernière, au cours de laquelle des centaines de drones et de missiles d'attaque ont été lancés. "Il s'agit d'une déclaration de guerre", a-t-il déclaré à propos de l'attaque.

"Maintenant, parce que nous faisons preuve de retenue, parce que nous connaissons les répercussions et parce que nous discutons avec nos partenaires, nous envisageons toutes les options et je suis certain que nous prendrons les mesures nécessaires pour protéger et défendre notre peuple. Nous ne cherchons pas la guerre", a-t-il affirmé. Il a ajouté que l'attaque iranienne d'hier soir n'est "qu'un nouvel exemple" de la façon dont l'Iran opère, "semant le chaos, la terreur et l'instabilité dans le monde entier". "Il est grand temps que le monde affronte cet empire du mal à Téhéran et fasse clairement comprendre au régime iranien que cela ne peut pas passer ainsi et que c'est inacceptable", a ajouté le président israélien.