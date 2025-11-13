Israël envisage une réduction progressive de l’aide militaire américaine

Un changement profond pourrait être en cours dans la politique de défense israélienne. Des responsables à Jérusalem ont confirmé à i24NEWS qu’Israël examine désormais la possibilité de réduire progressivement l’aide militaire américaine. Celle-ci s’élève aujourd’hui à 3,8 milliards de dollars par an, presque entièrement consacrés à l’achat d’équipements auprès de l’industrie de défense américaine.

Cette évolution s’inscrit dans le prolongement d’une déclaration marquante du Premier ministre, formulée ce matin lors d’une interview à une chaîne australienne. Benjamin Netanyahou y a affirmé vouloir une industrie de défense « beaucoup plus indépendante ». Il a également rappelé qu’en 1996, déjà Premier ministre, il avait lancé le processus visant à mettre fin à l’aide financière américaine civile, un processus qui s’était achevé quelques années plus tard.

La réflexion actuelle d’Israël est directement liée aux enseignements tirés de la guerre à Gaza, et en particulier à la dépendance stratégique vis-à-vis de Washington. Celle-ci a été mise en lumière par l’embargo sur les armes imposé par l’administration Biden. Mais ce repositionnement s’inscrit également dans un contexte politique : un signe adressé au président Trump et aux courants républicains croissants qui appellent à mettre un terme à l’aide militaire américaine.

Un haut responsable indique à i24NEWS : « C’est très préoccupant, et cela inquiète tout le monde ici. » Une source proche du Premier ministre confirme l’ampleur du moment : « Nous avons renoncé à l’aide civile en 1996, nous pourrions renoncer à l’aide militaire en 2026. Israël et l’Amérique sont des partenaires, une alliance unique qui se bat en première ligne pour la civilisation. »

Si cette orientation se confirme, elle marquerait un tournant historique dans la relation stratégique entre les deux pays.