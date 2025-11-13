Israël envisage une réduction progressive de l’aide militaire américaine

Un tournant stratégique majeur

Un hélicoptère Apache des Forces de défense israéliennes tire un missile vers la bande de Gaza, vu du sud d'Israël, le 28 mai 2024.
Un hélicoptère Apache des Forces de défense israéliennes tire un missile vers la bande de Gaza, vu du sud d'Israël, le 28 mai 2024.

Un changement profond pourrait être en cours dans la politique de défense israélienne. Des responsables à Jérusalem ont confirmé à i24NEWS qu’Israël examine désormais la possibilité de réduire progressivement l’aide militaire américaine. Celle-ci s’élève aujourd’hui à 3,8 milliards de dollars par an, presque entièrement consacrés à l’achat d’équipements auprès de l’industrie de défense américaine.

Cette évolution s’inscrit dans le prolongement d’une déclaration marquante du Premier ministre, formulée ce matin lors d’une interview à une chaîne australienne. Benjamin Netanyahou y a affirmé vouloir une industrie de défense « beaucoup plus indépendante ». Il a également rappelé qu’en 1996, déjà Premier ministre, il avait lancé le processus visant à mettre fin à l’aide financière américaine civile, un processus qui s’était achevé quelques années plus tard.

La réflexion actuelle d’Israël est directement liée aux enseignements tirés de la guerre à Gaza, et en particulier à la dépendance stratégique vis-à-vis de Washington. Celle-ci a été mise en lumière par l’embargo sur les armes imposé par l’administration Biden. Mais ce repositionnement s’inscrit également dans un contexte politique : un signe adressé au président Trump et aux courants républicains croissants qui appellent à mettre un terme à l’aide militaire américaine.

Un haut responsable indique à i24NEWS : « C’est très préoccupant, et cela inquiète tout le monde ici. » Une source proche du Premier ministre confirme l’ampleur du moment : « Nous avons renoncé à l’aide civile en 1996, nous pourrions renoncer à l’aide militaire en 2026. Israël et l’Amérique sont des partenaires, une alliance unique qui se bat en première ligne pour la civilisation. »

Si cette orientation se confirme, elle marquerait un tournant historique dans la relation stratégique entre les deux pays.

