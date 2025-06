Israël : escalade de violence entre des habitants des implantations de Judée-Samarie et les forces de sécurité

Articles recommandés -

Une nouvelle escalade de violence a secoué la région de Binyamin cette nuit, avec l'incendie et la destruction d'un site sécuritaire stratégique par des habitants des implantations israéliennes de Judée-Samarie. L'installation, équipée de systèmes d'aide à la prévention d'attentats et à la sécurisation de la zone, a été vandalisée avec des graffitis évoquant une "vengeance pour la fusillade", faisant probablement référence à la blessure à l'œil d'un jeune garçon lors d'une évacuation d'un site illégal.

Dégâts considérables sur un site stratégique

Les dommages immédiats sont estimés à 3,5 millions de shekels (880 000 euros). Une source impliquée dans l'incident précise que "l'installation est petite mais les dégâts sont très significatifs". Un responsable sécuritaire confie à i24NEWS qu'il s'agit d'une "atteinte directe aux implantations". La police et les pompiers ont ouvert une enquête sur ces actes de vandalisme.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a vivement réagi : "Les criminels restent des criminels Partout dans le pays. La violence contre les soldats de Tsahal et les policiers israéliens bien-aimés, ainsi que la destruction de biens, sont inadmissibles et constituent le franchissement d'une ligne rouge ! J'appelle la police israélienne à enquêter sur ces incidents avec détermination et à poursuivre les responsables avec la plus grande sévérité."

"Ce n'est pas du sionisme, c'est de l'anarchie"

Ofir Sofer, ministre de l'Immigration et député du parti Sionisme religieux, a également condamné ces actes : "Quiconque attaque Tsahal et les systèmes de sécurité nuit aux implantations, met des vies en danger et sape l'unité d'Israël. Ce n'est pas du sionisme, c'est de l'anarchie. Cette destruction doit être stoppée - maintenant."

L'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot s'est montré particulièrement critique : "La violence à Binyamin de la part d'un groupe de criminels juifs mérite toute condamnation, mais surtout elle exige un traitement ferme pour les attaques contre ceux qui protègent les résidents, les soldats de Tsahal qui leur permettent de vivre en sécurité. Celui qui a confié l'administration civile à Betsalel Smotrich et la région de Judée-Samarie à Ben Gvir a semé le vent dans les accords de coalition et aujourd'hui, malheureusement, nous récoltons tous la tempête."

Une série d'incidents violents

Cet événement intervient après plusieurs jours de troubles exceptionnels dans la région de Binyamin. Cette nuit, des affrontements violents ont opposé la police des frontières de Judée-Samarie aux activistes des collines lors d'une évacuation, au cours de laquelle un jeune homme a été blessé à l'œil.

Tsahal a confirmé que lors de l'incident, "certains civils ont attaqué les forces de sécurité, ont pulvérisé du gaz poivré dans leur direction et ont endommagé des véhicules militaires."

Dans la nuit de vendredi à samedi, environ 40 habitants des implantations se sont rassemblés près du village palestinien de Malik et ont affronté les forces de réserve de Tsahal appelées pour les disperser. Neuf personnes ont été arrêtées et plusieurs soldats légèrement blessés. Les protestataires provenaient apparemment du nouvel avant-poste établi près de Hatzor.

Selon une source sécuritaire, ils ont jeté des pierres et frappé les forces de sécurité, y compris le commandant du bataillon. Ils ont également attaqué, étranglé et crevé les pneus d'un véhicule de police dans la zone. Selon des témoignages sur place, les forces de police des frontières ont reçu l'ordre d'utiliser des moyens de dispersion des manifestations, notamment des tirs de balles en caoutchouc.

Tsahal dément les tirs à balles réelles

Par la suite, Tsahal a annoncé qu'"une enquête préliminaire révèle que les forces de Tsahal n'ont pas tiré à balles réelles sur des citoyens israéliens dans la zone. Il est précisé que la force du bataillon qui opérait dans la région de Baal Hatzor dans la brigade Binyamin n'a effectué aucun tir à balles réelles." En revanche, les civils continuent d'affirmer que cette "affirmation est mensongère."

La police a demandé la prolongation de la détention de six personnes, dont deux mineurs, suite à cet incident.