Israël fait ses adieux à Sudthisak Rinthalak avant son rapatriement en Thaïlande pour y être inhumé

La dépouille de Sudthisak Rinthalak, travailleur agricole thaïlandais tué le 7 octobre, a été rapatriée mardi en Thaïlande où elle recevra une sépulture digne. Une cérémonie d'adieu s'est tenue à l'aéroport Ben Gourion en présence de l'ambassadeur de Thaïlande en Israël Boonyarit Vichienpuntu, de l'ambassadrice d'Israël en Thaïlande Alona Fisher-Kamm, du coordinateur pour les otages Gal Hirsch, ainsi que de représentants du conseil régional d'Eshkol et de l'employeur de M. Rinthalak au kibboutz Beeri.

Le forum des familles d'otages a adressé ses condoléances à la famille : "Nous souhaitons exprimer notre profonde tristesse face à l'assassinat de Suthdisak, votre fils bien-aimé. Nous avons appris ces deux dernières années que Suthdisak était originaire de la ville de Ratanawai en Thaïlande. Il était employé dans les plantations du Néguev occidental et considéré comme un travailleur assidu et apprécié de ses collègues. Nous espérons que son retour pour être inhumé à vos côtés en Thaïlande apportera le repos à vos âmes."

Suthdisak Rinthalak a été assassiné lors de l'attaque du 7 octobre et sa dépouille a été emmenée dans la bande de Gaza, où elle était détenue par le Jihad islamique. Son décès a été officiellement confirmé le 16 mai 2024. Arrivé en Israël en 2017 dans le cadre d'un programme d'emploi de travailleurs étrangers, il travaillait dans les exploitations agricoles frontalières de Gaza, notamment au kibboutz Beeri d'où il a été enlevé.

Lors de la cérémonie, le coordinateur Gal Hirsch a transmis les condoléances du Premier ministre Benjamin Netanyahou, du gouvernement et du peuple israélien à la famille Rinthalak et au peuple thaïlandais. Il a souligné les efforts déployés par l'État d'Israël pour rapatrier tous les otages, y compris les Thaïlandais, et réaffirmé l'engagement total d'Israël pour le retour du dernier otage retenu à Gaza.