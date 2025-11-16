Israël : feu vert gouvernemental pour un vaste plan de reconstruction urbaine après les dommages de la guerre

Le comité ministériel pour la législation a approuvé dimanche le projet de loi visant à reconstruire les zones urbaines endommagées durant l’opération « Réveil du Lion », à travers un modèle accéléré de renouvellement urbain. Le texte, porté par le ministre des Finances Betsalel Smotrich et le ministre de la Construction et du Logement Haim Katz, constitue une étape centrale dans la stratégie nationale de réhabilitation des quartiers sinistrés.

Élaboré par une task force interministérielle réunissant les ministères des Finances, de la Justice et du Logement, en coordination avec l’Autorité du renouvellement urbain et le service national de planification, le projet de loi propose un mécanisme complet, adapté et rapide pour la reconstruction de zones entières. Il promet une réduction drastique des délais administratifs, un renforcement du rôle des municipalités et une protection accrue des droits de propriété, avec des procédures équitables et encadrées dans le temps.

L’un des points centraux du texte est la protection « sans précédent » des résidents. Un dispositif de compensation innovant est prévu, dont le parcours « Buy Out » : les propriétaires pourront choisir entre intégrer un projet de renouvellement urbain ou bénéficier immédiatement d’une nouvelle habitation de remplacement.

Pour Haim Katz, le texte « équilibre les droits de propriété et la nécessité de restaurer rapidement les zones touchées », tout en permettant d’améliorer le tissu urbain grâce à la suppression de lourdeurs bureaucratiques.

Betsalel Smotrich a souligné qu’il s’agit d’un « pas national essentiel » : reconstruire vite, mais intelligemment, en transformant la crise en opportunité pour améliorer durablement la qualité de vie.

Le directeur général du ministère du Logement, Yehuda Morgenstern, a salué un mécanisme « efficace et unifié » permettant d’accélérer les procédures de planification et de permis. L’objectif, dit-il, est clair : « ramener les familles à une vie normale le plus rapidement possible, tout en revitalisant l’ensemble du tissu urbain ».