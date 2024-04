Israël figure à la dixième place du classement des meilleurs systèmes de santé dans le monde

Le système de santé israélien a été classé au 10ème rang mondial sur 110 pays, selon le magazine économique CEOWORLD.

Selon l'édition 2024 du magazine CEOWORLD Health Care Index, Israël a obtenu un score élevé en ce qui concerne la volonté du gouvernement d'aider ses résidents dans le domaine de la santé. Taiwan caracole à la première place du classement des pays dotés du meilleur système de santé au monde, suivi de la Corée du Sud et de l'Australie, qui figure à la troisième position, suivi ensuite du Canada qui occupe la quatrième place. De plus, cinq pays européens se sont hissés dans le top dix : la Suède (5e place), l'Irlande (6e place), les Pays-Bas (7e place), l'Allemagne (8e place) et la Norvège (9e place). La France ne figure qu'à la 25e place du classement.