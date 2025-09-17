Israël finalise son système laser de défense Iron Beam

Articles recommandés -

Après plusieurs semaines de tests dans le sud du pays, Iron Beam a prouvé qu'il pouvait intercepter roquettes, mortiers, drones et avions. Le système utilise un laser haute puissance qui peut neutraliser les menaces à très faible coût.

Le ministre de la Défense Israel Katz parle d'un "jalon historique" et d'une "percée technologique et d'ingénierie mondiale". Rafael, le fabricant principal, affirme que c'est une "révolution" qui va "changer fondamentalement l'équation de défense".

Iron Beam utilise la technologie propriétaire "d'optique adaptative" de Rafael, qui permet un "faisceau stable, focalisé et précis". Cette innovation technique distingue le système israélien et lui donne une "portée opérationnelle étendue" avec une "haute précision".

Le développement a été mené par l'unité R&D du ministère de la Défense en collaboration avec l'armée de l'air israélienne. Selon le général Daniel Gold, responsable du développement, ce projet illustre "les capacités exceptionnelles de nos industries de défense" en combinant "créativité, innovation et ingéniosité".

Mise en service prochaine

Les premiers systèmes Iron Beam rejoindront les défenses israéliennes avant la fin 2025, aux côtés du Dôme de Fer existant. Des versions plus petites sont déjà utilisées et ont intercepté "des dizaines de menaces" durant la guerre actuelle.

Rafael se présente comme "la première et seule entreprise mondiale" à avoir transformé cette technologie en "système d'interception opérationnel mature". Le PDG Yoav Tourgeman évoque un "changement fondamental de l'équation de défense" grâce à une interception "précise, rapide et rentable".