Israël : forte hausse de l'émigration en 2024 et chute de l'immigration

Le taux de croissance de la population israélienne a connu une baisse significative en 2024, passant de 1,6% en 2023 à 1,1%, selon un rapport publié dimanche par la Knesset et le Bureau central des statistiques. Cette diminution est principalement attribuée à une augmentation importante de l'émigration, conséquence de la "situation sécuritaire complexe". En 2024, 82 700 personnes ont quitté le pays tandis que seulement 23 800 sont revenues. Cette tendance marque une accélération significative par rapport aux années précédentes : entre 2009 et 2021, la moyenne annuelle d'émigration était de 36 000 personnes. Le chiffre a bondi à 55 300 en 2022, soit une augmentation de 46%, avant d'atteindre 82 700 en 2024, représentant une nouvelle hausse de 50%.

Fait notable, près de 50% des personnes ayant quitté Israël en 2024 étaient nées à l'étranger. Le rapport souligne également que 15% des émigrants de 2024 avaient immigré en Israël entre 2019 et 2023. Parallèlement, l'immigration a connu une baisse significative. En 2024, 32 281 nouveaux immigrants se sont installés en Israël, contre 47 013 en 2023, soit une chute de 31%.

"Malgré la vague d'antisémitisme dans le monde, la guerre Israël-Hamas décourage les nouveaux olim de venir en Israël", a déclaré le député Oded Forer lors d'une réunion de la Commission de l'immigration et de l'absorption de la Knesset.

Une étude de l'OCDE citée dans le rapport place Israël parmi les destinations les moins attractives pour les diplômés et les entrepreneurs, sur un panel de 35 pays. Irit Touitou, co-fondatrice de Tech for Israel, alerte : "Les professionnels de la high-tech aiment le pays et veulent y vivre, mais le déclin des investisseurs sur le marché israélien compromet leur capacité à rester. Si la tendance ne change pas, Israël perdra son avantage social et économique."