Israël informe les familles de deux ressortissants thaïlandais que leurs proches ont été tués le 7 octobre

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'armée et le ministère des affaires étrangères avaient notifié aux familles des otages thaïlandais Sonthaya Oakkharasr et Sudthisak Rinthalak qu'ils avaient été tués lors de l'assaut du 7 octobre et que leurs corps étaient détenus par le Hamas à Gaza.

Les deux hommes travaillaient dans l'agriculture dans la communauté frontalière de Be'eri. "Le 7 octobre, les terroristes du Hamas ont brutalement assassiné 39 ressortissants thaïlandais et en ont enlevé 31 pour les emmener à Gaza. Comme eux, d'autres ressortissants étrangers ont été enlevés, notamment en Tanzanie, au Népal, au Mexique, aux États-Unis et en France", explique M. Hagari. "La terrible cruauté du Hamas a été utilisée contre tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, sans distinction d'origine", ajoute-t-il.