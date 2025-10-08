Israël intercepte une nouvelle flottille internationale pour Gaza

L’armée israélienne a intercepté mercredi au large de l’Égypte une nouvelle flottille humanitaire en route vers Gaza, quelques jours après l’arraisonnement d’un premier convoi. Selon l’ONG Global Sumud Flotilla, les neuf navires du convoi — dont Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar, Anas Al-Sharif et Conscience — ont été saisis à 220 km des côtes de Gaza. À bord du Conscience se trouvaient plus de 90 personnes, dont des médecins, journalistes et élus étrangers.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié l’opération de “tentative futile de pénétrer dans une zone de combat”, précisant que les passagers seraient “rapidement expulsés”. L’ONG affirme pour sa part que la flottille transportait 110 000 dollars d’aide médicale et nutritionnelle à destination des hôpitaux de Gaza.

La Turquie a vivement réagi, accusant Israël de “piraterie en eaux internationales” et confirmant que plusieurs députés turcs figurent parmi les personnes arrêtées.

Parmi les passagers détenus figurent également 27 ressortissants français, selon leurs avocats, ainsi que le rappeur belge Youssef Swatt’s, arrêté mercredi matin.

La précédente flottille, arraisonnée début octobre, transportait notamment Greta Thunberg. Ses membres avaient dénoncé de "mauvais traitements" en détention, accusations rejetées par Israël, qui affirme que les convois constituent une opération de propagande liée au Hamas et qu’ils ne transportaient “que deux tonnes d’aide réelle”.