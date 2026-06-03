Israël interdit l’entrée de la militante pro-palestinienne Linda Sarsour

Les autorités israéliennes ont refusé l’entrée sur le territoire à Linda Sarsour, figure du mouvement BDS et critique de longue date d’Israël.

Israël a interdit l’entrée sur son territoire à la militante palestino-américaine Linda Sarsour.

La décision a été prise par l’Autorité israélienne de la population et de l’immigration, à la suite d’une recommandation du ministère des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme.

Le ministre Amichai Chikli a annoncé la mesure mardi, affirmant qu’elle faisait suite à une enquête menée par ses services sur les activités publiques et politiques de Linda Sarsour.

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Selon Amichai Chikli, la militante a joué un rôle central dans les campagnes visant à promouvoir le boycott d’Israël et à isoler l’État hébreu sur la scène internationale.

Le ministre la présente comme l’une des figures les plus connues du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions), qui appelle à des sanctions économiques et diplomatiques contre Israël.

Amichai Chikli accuse également Linda Sarsour d’avoir soutenu des manifestations pro-Hamas après les attaques du 7 octobre 2023 et d’avoir encouragé des campagnes anti-israéliennes sur les campus universitaires américains.

Le ministre évoque notamment son implication dans des mobilisations contre des contrats de défense de Microsoft liés à Tsahal et à l’unité de renseignement israélienne 8200.

« Celui qui consacre sa vie à isoler et à nuire à Israël ne marchera pas dans nos rues », a déclaré Amichai Chikli.

« Israël n’ouvrira plus ses portes à ceux qui travaillent à sa destruction », a-t-il ajouté.

Née à New York, Linda Sarsour s’est fait connaître comme militante progressiste et ancienne directrice de l’Arab American Association of New York. Elle a également été l’une des coprésidentes nationales de la Women's March en 2017.

Ses partisans saluent son engagement en faveur des droits civiques et de la justice sociale. Ses détracteurs l’accusent en revanche de promouvoir une rhétorique hostile à Israël.

Linda Sarsour a toujours rejeté les accusations d’antisémitisme, affirmant que ses critiques visent les politiques du gouvernement israélien et non le peuple juif.