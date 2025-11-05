Israël interdit les véhicules chinois près de sites sensibles pour des raisons de sécurité

L’armée israélienne a décidé d’interdire l’usage des véhicules chinois Chery Tiggo 8 près de ses installations sensibles pour des raisons de sécurité. Depuis trois ans, environ 600 de ces voitures étaient utilisées comme véhicules de fonction pour les officiers, après avoir subi une "stérilisation" de leurs systèmes multimédias afin de limiter la transmission de données à l’extérieur.

Cependant, l’armée a reconnu que cette mesure ne garantissait pas totalement l’absence de collecte d’informations. Les voitures modernes, souvent connectées, sont équipées de caméras, de capteurs et de systèmes reliés aux réseaux cellulaires, permettant de fournir des données en temps réel aux conducteurs. Si les véhicules chinois respectent la réglementation européenne et sont censés envoyer les informations vers des serveurs situés en Europe, il reste difficile de vérifier le strict respect de cette norme. L’inquiétude porte notamment sur la possibilité d’intrusions informatiques ciblées et l’utilisation de microphones et de caméras pour espionner des sites sensibles.

Cette décision israélienne s’inscrit dans un mouvement similaire à celui du Royaume-Uni, qui a interdit les véhicules chinois sur ses bases militaires. Inversement, la Chine a pris des mesures similaires en bannissant les véhicules américains Tesla de ses installations stratégiques.