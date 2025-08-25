Israël investit un million de shekels pour localiser l'épave de l'Altalena

Articles recommandés -

Le ministère israélien du Patrimoine a alloué un budget d'un million de shekels (250 000 euros) pour retrouver les restes du navire historique Altalena, selon des informations révélées lundi par le diffuseur public israélien, Kan.

Une mission de reconnaissance maritime

Le ministère a fait appel aux services de l'Institut de recherche des mers et des lacs pour mener cette opération de localisation préliminaire. Le navire de recherche national "Bat Galim" sera mobilisé, équipé de technologies avancées de détection sous-marine pour identifier la zone où reposent les vestiges.

Cette initiative fait suite à une discussion gouvernementale de la semaine dernière, où le ministre de la Justice Yariv Levin avait déclaré : "Il faut retrouver ce navire et en faire un symbole de l'héroïsme des révisionnistes."

Un épisode tragique de l'histoire israélienne

L'Altalena occupe une place particulière dans l'histoire d'Israël. Ce navire appartenant à l'Irgoun transportait environ 900 immigrants et des cargaisons d'armes lorsqu'il fut bombardé et coulé par la Haganah en juin 1948, pendant la première trêve de la guerre d'Indépendance. Le gouvernement israélien avait passé un accord avec les forces arabes pour empêcher le déchargement d'armes destinés à l'Irgoun

Le drame survint paradoxalement après que l'Irgoun eut annoncé sa dissolution et son intégration dans l'armée israélienne naissante. Cet épisode douloureux symbolise les tensions internes qui ont marqué la naissance de l'État d'Israël.

La recherche de cette épave s'inscrit dans une démarche mémorielle visant à préserver les traces de cette période fondatrice, aussi controversée soit-elle, de l'histoire nationale israélienne.