Israël : Itamar Ben Gvir exhorte le Premier ministre à limoger Yoav Gallant

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir demande au Premier ministre Benjamin Netanyahou de limoger le ministre de la Défense Yoav Gallant après que l'armée a annoncé une série de nominations de haut niveau - y compris le remplacement du chef du renseignement militaire sortant, le général de division Aharon Haliva, qui a démissionné pour son rôle dans les échecs qui ont conduit à l'attaque du groupe terroriste du Hamas le 7 octobre.

"M. Gallant était l'un des responsables de la conception erronée du gouvernement en matière de sécurité avant le 7 octobre", a publié M. Ben Gvir, arguant qu'il "n'a pas le mandat d'approuver les nominations de généraux et de concevoir le prochain état-major de Tsahal". "Cela n'a rien à voir avec l'identité des officiers nommés, dont certains peuvent être très méritants, mais avec la décision même de Gallant de continuer comme si le plus grand échec de l'histoire du pays ne s'était pas produit sous sa responsabilité en tant que ministre de la Défense", a soutenu M. Ben Gvir, affirmant que M. Gallant n'est "pas apte à continuer à servir en tant que ministre de la Défense". En mars dernier, M. Netanyahou a annoncé qu'il renvoyait M. Gallant en raison de ses critiques à l'égard de la réforme judiciaire du gouvernement, avant de faire marche arrière deux semaines plus tard. Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a également fustigé les nominations, déclarant dans une déclaration vidéo que "quelle que soit l'identité des officiers, les nominations des généraux de division de Tsahal qui dirigeront la correction de l'armée après les échecs, ne peuvent pas être faites par le chef d'état-major dont le nom est signé sur les échecs militaires".

"Ce n'est pas légitime. Ce n'est pas ainsi que l'on corrige les choses. Ce n'est pas ainsi que l'on rétablit la confiance", a-t-il estimé.